Inter, tutti al lavoro per il Derby Scudetto! Prime impressioni/certezze

L’Inter oggi ritorna ad Appiano Gentile per cominciare i lavori anti Milan. I nerazzurri sono a cinque giorni dal derby scudetto.

RIPRESA − L’Inter da oggi riprende i lavori per preparare la partita scudetto contro il Milan. Per la prima volta nella storia, i nerazzurri potranno raggiungere la matematica vittoria del titolo proprio al derby stracittadino. Insomma, il derby non è mai una partita come le altre. Soprattutto questa volta. Sorrisi per Simone Inzaghi, che ad Appiano Gentile ritrova praticamente tutti i suoi giocatori. Contro il Cagliari, il tecnico nerazzurro ha dovuto fare a meno degli squalificati Lautaro Martinez e Pavard; mentre nella sfida precedente giocata e vinta sul campo dell’Udinese gli assenti furono due: Bastoni e de Vrij. Ora il gruppo è ritornato perfettamente arruolabile e per la partitissima di lunedì sera saranno tutti a disposizione.

L’Inter anti Milan a 5 giorni dal Derby-Scudetto

IMPRESSIONI − Nonostante manchino ancora cinque giorni al match, l’impressione è che Inzaghi non lascerà nulla al caso mandando in campo l’Inter migliore: ossia l’Inter tipo, quella ideale. E dunque, davanti a Sommer ritornerà il trio titolare composto da Pavard, Acerbi e Bastoni. Nelle ultime settimane, Inzaghi non lo ha quasi mai avuto al completo, ora può nuovamente contarci. In mezzo al campo, oltre ai tre intoccabili Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, le fasce saranno presidiate dal suo italiano Dimarco-Darmian. Quest’ultimo è ormai il titolare del ruolo per Inzaghi, tanto da riposare contro il Cagliari (entrato a gara in corso) per averlo bello fresco e pronto contro i cugini del Milan. E poi l’attacco. Lautaro Martinez ha potuto godere di un riposo forzato contro il Cagliari. Dalla tribuna ha assistito al ritorno al gol del suo compagno di merende Thuram. Il francese è carico a pallettoni e ritrova quel Milan, contro cui ha segnato il gol più bello della sua prima esperienza in nerazzurro.

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez