Inter in campo alla Pinetina. Zhang lavora dalla Cina: l’obiettivo

Mentre l’Inter alla Pinetina si prepara per il derby contro il Milan, Steven Zhang è al lavoro dalla Cina: l’obiettivo.

SITUAZIONE – Queste le parole di Franco Vanni su Twitter. “Inter, dopo due giorni liberi, squadra in campo alla Pinetina in vista del derby. Steven Zhang lavora dalla Cina, in cerca di un nuovo finanziamento per restituire i soldi a Oaktree. E partecipa in videoconferenza ai cda per il rilancio di Suning“.

Fonte: Twitter Franco Vanni