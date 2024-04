Inter, vincere lo scudetto per scacciare il fantasma Champions

L’Inter ha la possibilità di vincere il campionato. E farlo prima è meglio, anche per scacciare il fantasma dell’eliminazione della Champions League che permea tutto l’ambiente.

VINCERE PER DIMENTICARE – L’Inter vede il traguardo. Una stagione sta per volgere al termine e parlando di Serie A, l’obiettivo scudetto è a un passo. Per i nerazzurri però serve fare questo passo il prima possibile. Per un motivo particolare: scacciare il fantasma della Champions League.

ASPETTATIVE SPOSTATE – Lo straordinario campionato portato avanti dall’Inter ha avuto la conseguenza di far sembrare tutto facile, scontato. Un paradosso che ha caricato di attese e aspettative proprio la Champions League. L’altra competizione, quella che non era già vinta come si percepiva il campionato. Quella quindi diventata un sogno. Per questo venire eliminati ha lasciato un vuoto.

BLOCCO CHAMPIONS – Tutto il mondo Inter infatti è rimasto ad Atletico Madrid-Inter. Non c’è un altro modo per dirlo, non servono giri di parole. Quella partita è un punto fermo, in negativo. Per tutti, forse anche per la squadra. Un pensiero fisso, che ha anche come fermato lo scorrere del tempo. Chi direbbe che sono passate quattro partite da quell’ottavo di ritorno? Tutto è cristallizzato. E per andare oltre serve la vittoria. Quella vera, quella definitiva. Quella che concretizza il percorso in un campionato vissuto da dominatori.