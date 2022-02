Napoli-Inter, Dumfries spacca la corsia. Handanovic decisivo: le pagelle – CdS

Napoli-Inter, tanti gli errori difensivi commessi dai nerazzurri, il primo (quello più grave) lo commette de Vrij concedendo subito il rigore. L’olandese è il peggiore in campo secondo i voti pubblicati questa mattina dal Corriere dello Sport. Dumfries vola sulla fascia destra, mentre Handanovic risulta decisivo con due parate. Di seguito le pagelle della partita.

LE PAGELLE – Napoli-Inter, de Vrij apre subito la partita in maniera scomposta trascinando Osimhen a terra e concedendo subito il rigore ai padroni di casa. Come se non bastasse, da quel momento in poi l’olandese va a vuoto in praticamente tutti gli interventi: voto 5. Non bene anche Barella (5) e Calhanoglu (5,5), i due rimangono inghiottiti nel meccanismo delle coperture del Napoli. Handanovic, invece, è tra i migliori in campo, e tiene vive le speranze dell’Inter con due parate decisive su Osimhen ed Elmas: voto 7 per lui. Stesso voto anche per Dzeko e Dumfries, che è il migliore in campo: l’esterno olandese costringe sempre il Napoli a ritirarsi dietro. Spesso deve osare da solo, perché va troppo veloce rispetto i compagni.

Fonte: Corriere dello Sport – Ant. Gio.