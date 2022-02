Dzeko decisivo con Roma e Napoli. Ora il Liverpool (che ha già sfidato) – CdS

Dzeko era già stato decisivo martedì contro la Roma. Ieri pomeriggio, al Maradona, si è ripetuto, ma i suo gol è stato ancora più pesante. Mercoledì ci sarà l’importante sfida di Champions League contro il Liverpool, anche in quel caso l’attaccante sarà fondamentale.

IMPORTANTE – Dzeko con il gol realizzato ieri contro il Napoli ha consentito ai nerazzurri di evitare la sconfitta e di tenere gli azzurri dietro in classifica. Oggi il Milan può andare a +1 con la probabile vittoria contro la Sampdoria, ma il decimo gol stagionale di Edin Dzeko (il quattordicesimo in stagione) a fine maggio potrebbe avere un peso specifico. Ora avanti tutta in Champions League, dove Dzeko sarà fondamentale soprattutto perché il Liverpool lo ha già sfidato, in semifinale nella stagione 2017-18 e segnò sia nel KO di Anfield, sia al ritorno nell’inutile vittoria giallorossa per 4-2.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti