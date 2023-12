Napoli-Inter, la sfida nella sfida: Lautaro Martinez più avanti – CdS

L’Inter è uscita dal Maradona con la consapevolezza di essere, anche quest’anno, una vera squadra. Come spiega Corriere dello Sport, nella gara di ieri contro il Napoli erano due gli osservati speciali. Stiamo parlando di Lautaro Martinez e Victor Osimhen.

AVANTI – Nel match del Maradona, si sfidavano il capocannoniere della passata stagione, 26 reti, dall’altro invece, il secondo della classe con 21 gol all’attivo. Stiamo parlando del duo Victor Osimhen e Lautaro Martinez. Un bottino di quasi da record per entrambi. Di certo, ricorda il Corriere dello Sport nell’edizione odierna, i due ieri non giocavano ad armi pari. L’attaccante del Napoli infatti, non giocava da titolare dallo scorso inizio ottobre nella gara contro la Fiorentina. Lautaro Martinez invece è arrivato al Maradona con dei numeri da urlo: 13 gol in 13 partite. Lautaro Martinez, così come Osimhen, non ha segnato nella netta vittoria dell’Inter. Il capitano però, si è messo al servizio della squadra e ha portato Thuram in porta nel primo tempo nonostante il fuorigioco. Con l’attaccante dell’Inter che ha lottato da vero leone in campo, dall’altro lato Victor Osimhen non ha mai visto la porta. Il nigeriano non è mai riuscito a inquadrare la porta, quelle poche volte che ha tentato la conclusione si è spesso incartato davanti alla difesa dell’Inter e alla costante presenza di Acerbi.

Fonte: Corriere dello Sport – Davide Palliggiano