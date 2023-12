Napoli-Inter, Sommer reattivo! Straordinari per Barella: le pagelle

Napoli-Inter termina sul risultato di 0-3 grazie alle reti di Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella e Marcus Thuram. Questi sono i tre migliori in campo, ma non solo, con loro anche Yann Sommer, super-protagonista allo stadio Maradona. Ecco le pagelle dei nerazzurri secondo il Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – L’Inter vince in casa del Napoli e lo fa con convinzione, aggressività, ma palleggiando anche bene e stando attentissima dietro, soprattutto con il portiere Yann Sommer, tra i protagonisti assoluti della partita dopo i tre marcatori della sfida. Il numero 1 svizzero para il bolide di Elmas dopo appena tre minuti di gioco ed è reattivo nel secondo tempo su Kvaratskhelia: voto 7. Voti ben sopra la sufficienza anche per il resto della difesa, in particolare Matteo Darmian, che vince lo scontro diretto con il georgiano. Voto 7 per lui, ma si avvicina anche Carlos Augusto, inaspettata la sua grande prestazione da centrale difensivo dopo l’infortunio di Stefan de Vrij. Il brasiliano marca Politano e contribuisce a coprire anche su Victor Osimhen: 6,5 per lui. Stesso voto anche per Denzel Dumfries che macina la corsia di destra e contribuisce al gol che sblocca la partita. Fa gli straordinari, invece, Nicolò Barella, che trova anche il primo gol di questo campionato. Corre per due e poi mette Calhanoglu nelle condizioni di segnare: voto 7. Migliore in campo così come Marcus Thuram: Ostigard prova a limitarlo, ma nel secondo tempo esplode letteralmente. fa quel che vuole da destra a sinistra e nel finale rompe un digiuno di gol prolungato dal 29 ottobre. Quinta rete in campionato e festa sventolando la maglia: voto 7.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mandarini