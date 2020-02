Napoli, Gattuso pensa all’Inter? Due big riposano in vista della Coppa Italia

Domenica l’Inter di Conte affronterà il Milan nel derby. I nerazzurri mercoledì invece saranno impegnati contro il Napoli di Gattuso con il tecnico dei partenopei pronto già a delle scelte

TURN OVER – Mercoledì si giocherà a San Siro la semifinale d’andata tra Inter e Napoli di Coppa Italia. Se Antonio Conte è concentrato totalmente sul derby di domenica sera (QUI le ultime sulla probabile formazione), Gennaro Gattuso – vista anche la classifica dei partenopei – è pronto a far partire le rotazioni in vista dei numerosi impegni di febbraio. Secondo quanto riportato da Massimo Ugolini di “Sky Sport” infatti: «Maksimovic e Allan saranno titolari domenica pomeriggio contro il Lecce. Koulibaly e Mertens saranno invece risparmiati in vista della Coppa Italia contro l’Inter».