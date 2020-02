Eriksen cambia l’Inter? Tentazione Conte. Dubbi Handanovic e Godin – Sky

Condividi questo articolo

Domenica alle 20.45 si giocherà il derby di Milano. In casa Inter, il tecnico nerazzurro Conte pensa a un cambio modulo dettato dal neo arrivo Eriksen. I dubbi riguardano però anche la difesa e soprattutto la presenza o meno di Handanovic

CAMPO – Secondo quanto riportato da Marco Barzaghi di “Sky Sport”: «Manca l’allenamento di rifinitura, ma oggi l’idea è quella di vedere Eriksen trequartista a supporto di Lukaku unica punta. Conte sta lavorando a questa ipotesi di 3-5-1-1 con il centrocampo che ha funzionato in questi mesi. In difesa D’Ambrosio è in vantaggio su Godin».

PORTA – Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile, ha quindi parlato della situazione legata alla porta nerazzurra: «Padelli ad oggi gioca titolare. Anche oggi Handanovic ha fatto lavoro personalizzato: non ha fatto la partitella e non ha parato, ma inizia a farsi vedere sul campo. Il capitano nerazzurro ha due giorni per recuperare e lottare contro il dolore. Lui vorrebbe giocare, ma si rischia di bruciare un campo e aggravare la situazione con le sfide importanti contro Napoli e Lazio subito dopo. Attenzione però perché Handanovic crede nel recupero».