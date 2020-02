Inter, per Lautaro Martinez altra pretendente! Clausola a doppio taglio

Si allunga la fila di pretendenti per Lautaro Martinez. Lo Standard Evening, quotidiano di Londra, ha aggiunto un’ulteriore big europea interessata all’attaccante argentino dell’Inter. Il Barcellona resta in primo piano: la clausola rescissoria non spaventa i catalani, mentre i top club inglesi la considerano eccessiva. La situazione.

SULLA BOCCA DI TUTTI – Non solo Barcellona, Manchester City e Manchester United. Secondo quanto riporta il quotidiano londinese, Standard Evening, anche il Chelsea avrebbe preso informazioni su Lautaro Martinez. I Blues sono alla ricerca di un grande attaccante per l’estate, dopo che il club di Frank Lampard ha mancato i ghiotti obiettivi del mercato di gennaio. La clausola da 110 milioni di euro, tuttavia, potrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile per i londinesi. Lampard, infatti, avrà a disposizione un budget da 150 milioni di sterline, ma l’obiettivo primario sarebbe Jadon Sancho del Borussia Dortmund. Ragionamento simile a quello fatto dal Manchester United, che ritiene il prezzo di Lautaro Martinez decisamente elevato. Gli altri nomi sulla lista di Lampard, per l’attacco, sono Moussa Dembélé del Lione e Timo Werner del RB Lipsia. La clausola rescissoria, che pende sulla testa di Lautaro Martinez, potrebbe giocare a favore dell’Inter stavolta, dopo che nei giorni scorsi si era parlato di un prepotente inserimento del Barcellona (QUI i dettagli) per giugno.

Fonte: standard.co.uk – James Olley