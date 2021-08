Mourinho: «Finché c’era Dzeko mercato Roma diverso. Sforzo tremendo»

Mourinho ha parlato con Angelo Mangiante di Sky Sport alla vigilia di Trabzonspor-Roma, il suo esordio ufficiale coi giallorossi per l’andata dei play-off di Europa Conference League. Il tecnico ricorda come non avesse intenzione di privarsi di Dzeko.

CAMBIO ALL’ULTIMO! – José Mourinho fa il punto sui rinforzi della Roma: «Finché c’era Edin Dzeko il nostro mercato aveva un focus diverso, poi in corsa abbiamo dovuto cambiare. La società ha fatto uno sforzo tremendo dal punto di vista economico, per arrivare dove siamo arrivati, però non pensava di spendere per un terzino sinistro e un secondo attaccante. Ci sono ruoli dove noi continuiamo a pensare che la rosa non è perfetta: a me piacerebbe avere, ovviamente, un giocatore in un’altra posizione che mi potesse dare una qualità e un’esperienza diversa alla rosa. Ma oggi, e voglio che sia l’ultima volta che ne parlo, sono super contento con il direttore e la proprietà per lo sforzo che hanno fatto».