Sanchez spartiacque del mercato Inter: decisivo per il nuovo attaccante

Sanchez è al momento infortunato (vedi articolo), rischia di tornare solo a settembre inoltrato. Proprio le sue condizioni, secondo Sky Sport, stanno avendo un peso nella valutazione dell’Inter per il nuovo attaccante.

RIFLESSIONE – L’Inter non ha ancora trovato un nuovo attaccante anche perché deve valutare Alexis Sanchez. Il giornalista Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, fa sapere la strategia del club: «Molto dipende anche dalle condizioni di Sanchez. In questo momento è a Barcellona per curare il polpaccio, dalle risposte alle cure l’Inter deciderà come muoversi sull’attacco. Tutti i vari nomi segnalati sono profili diversi, da Duvan Zapata a Joaquin Correa, quindi per capire quello giusto su cui affondare bisogna vedere come starà Sanchez. Il nome di Lorenzo Insigne piace parecchio, ma portare via il giocatore dal Napoli non sarà facile».