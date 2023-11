Mourinho: «Con l’Inter in partita sino all’ultimo! Penalizzati dal calendario»

Josè Mourinho, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Lecce, è tornato a soffermarsi sul match di San Siro contro l’Inter di sabato. Il tecnico portoghese, inoltre, alimenta la polemica con De Siervo sul calendario

PENALIZZATI – Le parole di Josè Mourinho: «Inter-Roma? Non voglio entrare né nel piano della critica, né nei piani dei progetti futuri dicendoti quello che manca e non manca. Mancavano cinque giocatori titolari, ma se mancano all’Inter ce ne sono altri cinque pronti per giocare, lo stesso per Juventus, Milan, Atalanta, Fiorentina. Quando succede a noi non ci sono altri cinque titolari. Io devo e posso fare meglio, per me è un sentimento con cui è difficile vivere. Dopo la partita con l’Inter non avevo questo sentimento, lo avevo contrario. Abbiamo fatto una partita al massimo delle potenzialità in cui siamo rimasti in gioco sino all’ultimo minuto e con un po’ di fortuna, se la palla di Cristante entra o con la palla di El Shaarawy che non è rigore per mezzo metro, abbiamo avuto quello che ci aspettavamo da quella partita lì. Poche opportunità per vincere, ma un organizzazione ed un metodo per non perdere. Siamo stati a pochissimo da farlo. Sono andato via da quella partita triste per lo sforzo dei giocatori che hanno giocato due giorni prima, lo sforzo di giocatori come Mancini, Ndicka, che ne hanno giocate 5 di fila. Gente stanca contro gente fresca: io sono andato via da quella partita con soddisfazione per i ragazzi. Abbiamo perso per un gol che non si deve prendere, lo sappiamo tutti. Il centrale non può mai uscire dall’area. Le gambe, la freschezza, i ragazzi hanno fatto bene. Ho fatto una partita con 4 giocatori ammoniti in posizione chiavi. Se hai giocatori per cambiare ok. Abbiamo giocato contro la squadra più forte d’Italia, la Roma con metà squadra ha conteso la partita sino alla fine».

CALENDARIO – Mourinho si sofferma, inoltre, sulla polemica legata al calendario: «Calendario? Il numero di partite lo sappiamo prima dell’inizio del campionato. Campionato, coppe ed altro. Ci sono squadre che hanno più potenziale per fare tutto questo, altre che ne hanno meno ed hanno più difficoltà. Se noi abbiamo sei difensori centrali possiamo giocare anche ogni tre giorni perché possiamo cambiare. Quando ne hai 4 che diventano 3 e poi 2 diventa difficile. Penso che la parola alibi nel calcio si utilizza più quando si perde, nel dopo. Non si utilizza prima. Noi parliamo del calendario dall’inizio del campionato, non per la prima volta dopo la sconfitta contro l’Inter. Io capisco che nel calcio c’è tanta gente che è arrivata con il paracadute, non è il loro mondo non lo conoscono. Vengono per status, per politica, per un bell’abito, la bella cravatta. Non è gente cresciuta o nata qui. A questo tipo di persone le devi rispettare per il loro status, ma non vale la pena commentare. Sarebbe lo stesso se io parlassi di fisica, o di cinema o altro. Non sanno cosa sia giocare tornare a giocare due giorni dopo o cosa fa la differenza. Oppure, e sarebbe grave, lo sanno e fanno finta di non saperlo. Nella Lega calcio c’è anche gente con una storia di calcio, gente che ha lavorato nel mondo del calcio on squadre e che conosce le difficoltà della stanchezza. C’è gente che poteva cercare di influenzare positivamente. Il fatto che noi giochiamo in Europa e siamo sempre la squadra che soffre di più…Se il nostro club non fa questa domanda pubblicamente o al livello istituzionale e sono sempre io che mi devo mettere davanti a voi a parlare dello stesso forse non dovrei. In questo caso specifico, magari sbaglio io, però per me esiste una grammatica calcistica e l’alibi è qualcosa che si utilizza dopo e, purtroppo, io parlo di questo dall’inizio del campionato. Prossima settimana succederà di nuovo. La Lazio gioca in Europa il martedì, noi il giovedì e poi il derby non possiamo giocarlo lunedì perché c’è la sosta per le Nazionali. Qui dico siamo stati sfortunati, loro avranno un vantaggio ma non c’è alcuna critica. Ma tutto quello che è successo fino a oggi e che succederà ancora dopo nella mia opinione la Roma è veramente penalizzata. I tifosi non sono scemi».