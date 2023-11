Atalanta-Inter, Gasperini recupera un titolare! Conferme in attacco – SM

Atalanta-Inter è in programma questa sera alle 18. Per la sfida del Gewiss Stadium Gasperini recupera un titolare in difesa: la probabile secondo SportMediaset

RECUPERO – L’Atalanta di Gasperini, questa sera alle 18, ospiterà l’Inter di Inzaghi per il match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Secondo SportMediaset il tecnico dell’Atalanta recupera Scalvini, in dubbio alla vigilia: il difensore sarà al centro della difesa, con Toloi e Kolasinac ai lati. A destra ci sarà Zappacosta, a sinistra Ruggieri. In mezzo De Roon ed Ederson con Koopmeiners sulla trequarti a supporto della coppia d’attacco Scamacca-Lookman. Di seguito la probabile formazione.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggieri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca.