Morace: “Inter, lo Shakhtar ha un punto debole: approccio fondamentale”

Carolina Morace, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha analizzato i temi principali della prossima sfida dell’Inter che vedrà i nerazzurri impegnati nella semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk

UN PUNTO DEBOLE – Gli ucraini hanno un punto debole che l’Inter dovrà saper sfruttare: «Secondo me l’Inter dovrà spingere molto sulla fascia sinistra. Abbiamo parlato molto dello Shakthar. In avanti sono molto forti, hanno giocatori che tagliano il centro e tecnicamente sono molto validi. Hanno nella fascia destra il punto debole, spingono molto, quindi per me lì andrà fatta la partita. Più che le individualità c’entrerà l’approccio alla partita che Conte vorrà dare».