Eriksen in rampa di lancio in Inter-Shakhtar Donetsk? Forse 2 cambi – Sky

Eriksen potrebbe essere titolare lunedì alle ore 21 in Inter-Shakhtar Donetsk, semifinale di Europa League. Il centrocampista danese è uno dei due possibili cambi di Conte per la prossima partita, ma non è escluso sia confermata la stessa formazione. Così Andrea Paventi in collegamento da Dusseldorf per Sky Sport 24.

DENTRO ERIKSEN? – L’Inter ha giocato le ultime tre partite, fra Serie A ed Europa League, con la stessa formazione. Per Inter-Shakhtar Donetsk, però, secondo Andrea Paventi non si escludono cambi: «Si ragiona sui novantacinque minuti, non perdendo di vista che potrebbero capitare i tempi supplementari. Io credo che la formazione possa essere la stessa, ma ci sono due opzioni. Una è quella legata a Victor Moses, l’altra alla presenza in campo di Christian Eriksen. Sono i due che durante gli allenamenti, almeno in questi giorni poi vedremo tra domani e dopo con la rifinitura di domenica, rappresentano sempre un’alternativa, tatticamente, quando viene provata la squadra. Quindi è evidente che lui li tiene in grande considerazione, forse più a gara in corso che all’inizio. Non bisogna scartare totalmente l’ipotesi che un giocatore o due li possa cambiare. La sensazione è che, visti i risultati, si possa ripartire con l’undici delle ultime due partite: 3-5-2, con la coppia d’attacco obbligata perché mancherà Alexis Sanchez».