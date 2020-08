Mascherano: “Lautaro Martinez? Non so se è il sostituto di Suarez”

Condividi questo articolo

Javier Mascherano ha concesso un’intervista al quotidiano sportivo spagnolo “Sport” in cui ha parlato anche di Lautaro Martinez, da tempo accostato al Barcellona come possibile sostituto di Luis Suarez

LAUTARO MARTINEZ AL POSTO DI SUAREZ? – Mascherano non è convinto dall’ipotesi che Lautaro Martinez possa andare al Barcellona come sostituto di Luis Suarez: «Non so se è il sostituto perfetto di Luis Suarez. So che è un giocatore molto forte e che in Nazionale si intende bene con Messi. Però non so se è il sostituto perfetto di Suarez e nemmeno se Suarez ha bisogno di un sostituto».