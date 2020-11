Mijatovic: “Real Madrid, difficile contro l’Inter. Dopo il pareggio loro…”

Condividi questo articolo

Pedja Mijatovic, ex attaccante del Real Madrid, ha parlato della vittoria dei Galacticos contro l’Inter in Champions League

REAL MADRID-INTER – Queste le parole di Pedja Mijatovic, ex attaccante del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Cadena Ser della vittoria delle Merengues sull’Inter in Champions League. «Non è stato per niente facile giocare contro l’Inter e ancor di più sapendo che serviva solo la vittoria. Nel secondo tempo la squadra di Zidane ha avuto una brutta flessione, è uscita debole, senza fiducia e senza concentrazione. È inspiegabile in una gara come questa».

INTER – Mijatovic ha proseguito sulla squadra nerazzurra. «L’Inter ha avuto difficoltà nel primo tempo, ha perso tanti palloni e sembrava che non sapessero come uscire con la palla giocata. Hanno iniziato a giocare bene quando stavano perdendo, hanno dovuto rischiare. Hanno pareggiato e avrebbero potuto segnare un altro gol, ma i cambi di Zidane hanno cambiato tutto».

SOSTITUZIONI – Mijatovic sui cambi dell’allenatore dei Blancos. «Il cambio di Vinicius era forse una cosa logica, ma poi ci ha sorpreso tutti con l’ingresso di Rodrygo che ha segnato un gol molto importante. Per questo Zidane è l’allenatore e non noi».

MODRIC – Per quanto riguarda la sostituzione di Luka Modric, Mijatovic non è rimasto convinto dalla scelta dell’allenatore della formazione spagnola. «Zidane si allena con loro tutti i giorni e ha sensazioni che noi non abbiamo, ma non capisco la sostituzione di Luka Modric. In verità è un ottimo giocatore che cambia sempre il gioco e sa controllare molto bene il gioco. E poi si sente più sicuro quando è in campo. Al Real Madrid c’è molta concorrenza e non tutti possono giocare. Ma Luka, nonostante gli anni, si allena molto bene e non so se Kroos abbia un tale vantaggio su Luka. Non credo».

Fonte: CadenaSer.com