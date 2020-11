Lukaku, Atalanta a rischio. Inter non vuole bruciare i tempi: il motivo

Romelu Lukaku Inter-Milan

Romelu Lukaku potrebbe saltare anche la partita di domenica contro l’Atalanta e l’Inter non avrebbe intenzione di accelerare per averlo subito in campo

INFORTUNIO – Secondo quanto riportato da “SportMediaset”, Romelu Lukaku potrebbe non scendere in campo nemmeno contro l’Atalanta. Martedì l’attaccante ha effettuato solo terapia. A spingere l’Inter a non forzare i tempi sarebbe anche il fatto che dopo la partita contro gli orobici c’è la sosta per le Nazionali. In caso di assenza del centravanti, quest’ultimo non sarebbe convocato dal Belgio. Saltando la sfida di Bergamo, il giocatore non correrebbe rischi evitando le gare che la sua Nazionale giocherà contro Inghilterra (domenica 15) e Danimarca (mercoledì 18). Il belga dovrebbe essere sostituito da Alexis Sanchez, ormai del tutto recuperato.

Fonte: SportMediaset.it