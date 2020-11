Marotta: “Coronavirus complica le cose. Serve calma, siamo all’inizio”

Giuseppe Marotta Inter

A margine della gara di ieri, contro il Real Madrid, Giuseppe Marotta ha commentato il momento storico dell’Inter di Antonio Conte

OSTACOLI – La sconfitta contro il Real Madrid ha certificato il momento delicato dell’Inter di Antonio Conte. Giuseppe Marotta, CEO sport del club nerazzurro, ne ha parlato così, ai microfoni di “Sport Mediaset”: «Stiamo patendo la situazione di emergenza che riguarda tutta la società civile. La Covid è un grande nemico ed è difficile pianificare allenamenti, spostamenti e partite. Dobbiamo avere calma perché è l’inizio di stagione e possiamo far bene sia in campionato che in Champions League».