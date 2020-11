Zidane: “Real Madrid-Inter gara molto bella. Loro bravissimi in attacco”

Zinedine Zidane, tecnico dei blancos, ha commentato la fondamentale vittoria dei suoi ai microfoni di “Sport Mediaset”. In Real Madrid-Inter, l’allenatore francese ha ricevuto ottime risposte soprattutto dai subentrati

ONORE DELLE ARMI – «Real Madrid-Inter è stata una partita molto bella. Faccio i complimenti all’Inter perché loro sono una squadra bravissima soprattutto in attacco». Con queste parole, Zinedine Zidane ha commentato la vittoria dei blancos contro i nerazzurri di Antonio Conte. Il tecnico francese si è espresso in maniera simile ai microfoni di “Sky Sport” (vedi articolo), certificando il grande equilibrio su cui la gara viaggiava dopo il 2-2 di Ivan Perisic. La contemporanea vittoria del Borussia Monchengladbach, a Kiev, ha rimescolato nuovamente le carte nel girone B di Champions League. La prossima sfida tra Conte e Zidane potrebbe essere decisiva per gli equilibri del raggruppamento.