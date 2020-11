Zidane: “Inter buona squadra. Cammino Champions non è in discesa”

Le parole di Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ai microfoni di “Sky Sport” dopo la vittoria 3-2 contro l’Inter di Antonio Conte

GARA CHIAVE – Il Real Madrid ottiene tre punti fondamentali nel match spartiacque contro l’Inter di Conte. Il tecnico dei blancos, Zinedine Zidane, si è espresso così ai microfoni di “Sky Sport”: «È stata una partita difficile, perché la squadra dell’Inter è molto buona. La partita di stasera è stata equilibrata, ma alla fine abbiamo trovato il terzo gol che ci dà tre punti. Siamo contenti perché per noi era una finale, ma anche per loro. Sono contento perché abbiamo preso tre punti importantissimi. Il cammino in Champions League non sarà comunque semplice perché dobbiamo andare a Milano e lì sarà un’altra gara fondamentale. Oggi era importante fare punti e sono contento per questo, ma anche per i miei giocatori. Anche l’Inter è una bella squadra».