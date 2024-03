Mauro bacchetta: «Inter, non va bene prendere gol in quella maniera!»

Massimo Mauro ha commentato il pareggio dell’Inter contro il Napoli per 1-1. L’ex giocatore si scaglia contro l’errore sul gol napoletano.

DIFETTO − A Pressing, Massimo Mauro così sul pari dell’Inter col Napoli: «Difetto il gol preso su calcio d’angolo, una grandissima squadra come l’Inter non può gestire così la palla. Non va bene prendere gol in quella maniera, l’Inter ha avuto più occasioni, anche se il Napoli è rimasto in partita per tutta la partita. Acerbi-Juan Jesus? Per il 99,9% le cose rimangono in campo perché c’è cameratismo e se non è successo niente di grave le cose si risolvono. Ma se c’è di mezzo il razzismo allora le cose cambiano un po’. Chi la pronuncia non pensa sia così grave».