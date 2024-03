Zazzaroni: «L’Inter deve fare più autocritica, in Italia vincono facile»

Ivan Zazzaroni, noto giornalista e direttore del Corriere dello Sport, negli studi Mediaset, ha commentato il pareggio dell’Inter contro il Napoli. Tanti i temi toccati nella puntata di Pressing.

AUTOCRITICA – Ivan Zazzaroni, giornalista e opinionista, nel corso della puntata di Pressing, ha commentato il pareggio dell’Inter contro il Napoli, una frenata figlia anche della sconfitta in Champions League contro l’Atletico Madrid. Queste le sue parole: «Tifosi vicini alla squadra? Sono primi in classifica, hanno vinto lo scudetto. Non si può fischiare questa Inter, a Madrid però la prima vera partita difficile e non è andata bene. In Serie A invece giocano e vincono con una facilità disarmante. Ma devono fare autocritica, erano convinti di passare il turno. L’1-0 è poco e lo vediamo, all’andata meritava di fare più gol, ma complessivamente è stata messo sotto. Se Juan Jesus si sente offeso, vuol dire che Acerbi è stato razzista altrimenti non se la sarebbe presa il difensore del Napoli. Se l’arbitro scrive ciò nel referto, sicuramente sarà squalificato. Le scuse vanno benissimo, ma ci sono tanti modi per offender un calciatore se proprio vuoi. Si deve saper gestire la situazione, non c’entra succede in campo o fuori dal campo».