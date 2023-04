Matri: «Non credo a Conte di nuovo all’Inter. Marotta non può»

Con Inzaghi reduce da tre sconfitte consecutive in Serie A, quattro nelle ultime cinque giornate e dieci in tutto il campionato, inevitabile si parli di esonero. Matri, su Players Only a DAZN, esclude che Marotta riporti Conte.

NIENTE BIS – Alessandro Matri non crede ad Antonio Conte di ritorno: «Io vedo più un anno sabbatico. Vero che è consensuale, però lui che molla durante il percorso lo vedo scarico. Anche lui ha detto che è scosso da alcuni avvenimenti e che vuole stare vicino alla famiglia. Non credo al ritorno all’Inter: è andato via non felice della progettazione. Giuseppe Marotta ha detto che deve stare attento alle casse, non può prendere un allenatore come Conte. Nel ciclo dell’Inter è andato via per una programmazione che non lo soddisfaceva, ma anche perché aveva visto una squadra arrivata. Aveva preso tutto da quella squadra».