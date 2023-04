Stendardo: «Lukaku l’emblema di questa Inter! Inzaghi? Due chance»

Guglielmo Stendardo, ex giocatore, ha detto la sua sull’Inter che contro la Fiorentina si è imbattuta nella decima sconfitta in campionato. Lukaku protagonista in negativo. Le sue parole a 90°minuto sabato

EMBLEMA − Stendardo nell’analizzare il periodo dell’Inter vede in Lukaku uno dei capri espiatori: «Con la Juventus in Coppa Italia potrebbe essere la gara della svolta per questo periodo, ma può anche non bastare. Lukaku l’emblema di questa annata, ha deluso tantissimo. L’Inter ha creato tanto, ma non è la prima volta che crea tanto e raccoglie poco. Inzaghi deve sfruttare Coppa Italia e Champions League, ma sono comunque due obiettivi molto difficile».