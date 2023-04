Prima Pagina IN Edicola: l’Inter sprofonda, decimo KO. Lukaku flop

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

L’Inter sprofonda: 10 KO. Fiorentina da urlo. Terza sconfitta di fila per i nerazzurri (0-1): decide Bonaventura, Inzaghi sotto esame. «Bisogna lavorare di più, io per primo». E martedì la sfida di coppa con Max.

TUTTOSPORT

Lukaku flop, sprofondo Inzaghi: 3° KO di fila, fischi e alta tensione.