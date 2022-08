Martorelli: «Skriniar? Dopo Bremer l’Inter si è resa conto del senso»

Skriniar è – fortunatamente – fuori dal rischio cessione e non c’è più il pericolo che da qui all’1 settembre possa andare via. L’operatore di mercato Martorelli, intervistato da TuttoMercatoWeb, ritorna a quando la Juventus ha soffiato Bremer all’Inter come momento decisivo.

IL CAMBIO DI ROTTA – Ecco l’opinione di Giocondo Martorelli sul dietrofront societario da parte dell’Inter: «Milan Skriniar resta in nerazzurro? I dirigenti dell’Inter hanno le idee chiare. Anche senza essere riusciti a prendere Gleison Bremer? Per essere competitivi non puoi cedere un giocatore come Skriniar, perso Bremer si sono resi conto che non aveva senso andare su altri profili».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo