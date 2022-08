Marocchi: «Inzaghi può non andare in panchina, ma l’Inter sarebbe già fatta!»

Marocchi lancia una provocazione: Inzaghi potrebbe non presentarsi in panchina, ma il suo sostituto troverebbe lo stesso l’Inter pronta. Ecco la sua spiegazione nel corso di Sky Calcio Club.

ORA MEGLIO – Per Giancarlo Marocchi l’Inter è migliorata: «L’allenatore è al secondo anno, la squadra era già forte e l’equilibrio c’è. Quello che ti ha tolto Ivan Perisic in fase offensiva te lo dà Romelu Lukaku, Robin Gosens magari ti dà una mano dietro. Se sommi tutti gli undici ti trovi davanti una squadra bella che fatta: se Simone Inzaghi un giorno non può andare in panchina chi lo fa trova la squadra pronta. Con l’Inter non ti devi inventare nulla, mi sembra tutto al proprio posto. Rischio cessioni dei big? Delle volte una cessione rinforza la squadra: non è che devi comprare per forza un altro simile. Non c’è sempre bisogno, perché ridai spazio a quelli che hanno vinto lo scudetto con Antonio Conte, come Danilo D’Ambrosio».