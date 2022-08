Paganin: «Inzaghi, da sue parole trapela paura! Lukaku? Credo una cosa»

Inzaghi al termine di Lecce-Inter ha nuovamente ribadito che la squadra deve rimanere questa senza rivoluzioni. Secondo Massimo Paganin – intervenuto sulle frequenze di Radio 24 -, dalle parole del tecnico nerazzurro è trapelato qualche timore

PAURA – Simone Inzaghi secondo Massimo Paganin ha qualche timore di troppo: «Credo che dalle parole di Inzaghi sia trapelata tanta paura che possa partire qualcuno piuttosto che arrivare qualcuno che possa dare una mano in difesa. Dimarco e D’Ambrosio sono due jolly ma appunto non sono difensori di ruolo. Si trova scoperto una zona di campo delicata. Lukaku? Credo che il gioco dell’Inter debba cambiare leggermente ovvero trovare il belga più in profondità, cosa che ieri ha fatto poco. Credo vadano sfruttate meglio le sue potenzialità».