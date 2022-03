Marocchi: «L’Inter resta favorita per il campionato ma ho paura del Napoli»

Giancarlo Marocchi, durante la trasmissione 23 su Sky Sport, ha ribadito la sua preferenza per l’Inter come possibile favorita scudetto. Ma non vuole sottovalutare il Napoli

DUELLO − Marocchi vede per la corsa al titolo due squadre in particolare con una preferenza: «Io prendo l’Inter come favorita per il campionato ma occhio al Napoli. L’importante per Luciano Spalletti: non togliere Victor Osimhen dal campo. C’è da riempire il Diego Maradona però perché hanno bisogno di spinta i giocatori. Io tengo l’Inter ma ho paura del Napoli».