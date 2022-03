Prima Pagina IN Edicola: Inter all’attacco: Scamacca con Thuram

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola

TUTTOSPORT

Inter all’attacco: Scamacca con Thuram. Oltre all’erede di Dzeko, i nerazzurri cercano una punta capace di giocare in campo aperto: torna d’attualità il francese del Monchengladbach. Botman o Bremer il Milan stringe. Rossoneri al lavoro per assicurarsi un difensore top. L’olandese ha già detto di sì però il Lille vuole scatenare un’asta. Pressing per il granata