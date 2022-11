Marini: «Scudetto? Penso positivo, rosa Inter difficile trovarla in Europa!»

L’ex giocatore dell’Inter Marini antepone molta fiducia sulla rosa a disposizione di Simone Inzaghi. A detta sua, per la lotta Scudetto nulla è ancora scritto

FIDUCIA − In collegamento su Radio Nerazzurra, Gianpiero Marini ha elogiato la rosa nerazzurra: «Scudetto perso? Credo che al momento l’Inter deve puntare il Napoli e non deve perdere perché se perdesse avrebbe poi difficoltà a recuperare. Sono però positivo perché la rosa dell’Inter è una delle più forti in Italia e anche in Europa una rosa così forte e profonda è difficile trovarla. Quindi sono fiducioso».