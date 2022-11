Borghi: «L’Argentina domani vince 3-1, vi dico anche un marcatore!»

Stefano Borghi a Night Cup, il programma di Dazn per i Mondiali in Qatar 2022, ha fatto il suo pronostico in vista della gara tra Argentina e Messico.

PRONOSTICO – Stefano Borghi ha fatto il suo pronostico in vista della partita di domani Argentina-Messico: «Il Mondiale dell’Argentina può sia iniziare che finire domani. Possono solamente vincere. Secondo me domani vincono 3 a 1 e segna Lautaro Martinez». Così Borghi che crede nel Toro di Bahia Blanca, Lautaro Martinez.