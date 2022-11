Biasin: «Correa via dall’Inter? No, 3 motivi! Cristiano Ronaldo? Per me…»

Correa è tornato in anticipo dal Qatar per via dell’ennesimo infortunio, ora l’Inter lo aspetta alla ripresa degli allenamenti. Fabrizio Biasin, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, esclude che l’argentino possa andare via a gennaio. Poi un commento su Cristiano Ronaldo

RUMORS POCO REALISTICI – Joaquin Correa può lasciare l’Inter a gennaio? Fabrizio Biasin lo esclude fermamente: «Se Correa può andare via? No nel senso che dubito che Correa voglia andare via, dubito che Inzaghi voglia liberarlo e che ci sia qualcuno disposto a prenderlo con una formula che non sia quella del prestito secco e l’Inter non se lo può permettere perché è costato un sacco di soldi». Biasin esclude anche un fantascientifico arrivo all’Inter di Cristiano Ronaldo: «No perché nonostante il potenziale è un giocatore che ha un’età, un ingaggio e una presenza molto ingombrante nello spogliatoio. Secondo me può funzionare in squadre che hanno poche certezze, non penso che l’Inter abbia così poche certezze».