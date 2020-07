Marianella: “Lukaku-Sanchez all’Inter? Greenwood per lo United. Giroud…”

Marianella è tornato a parlare degli arrivi di Lukaku e Sanchez all’Inter dal Manchester United. Il giornalista sottolinea anche la rinascita di Giroud al Chelsea. Il francese è stato molto vicino ai nerazzurri a gennaio. Di seguito le sue dichiarazioni a SkySport24

ACQUISTI FATTI E MANCATI – Massimo Marianella parla delle questioni di Premier League: «Pulisic era atteso, ma Giroud meno. Il francese era stato etichettato come giocatore finito, nonostante abbia vinto tanto in carriera. E’ un attaccante che ha segnato tanto in questa fase e si è meritato probabilmente lo status di titolare nella ripartenza dell’anno prossimo. Si tratta di un calciatore che non tutti capiscono. Manchester United? Bruno Fernandes ha cambiato il volto della squadra, non era scontato. Dicevano: “Ma come danno via Lukaku e Sanchez e se si fa male qualcuno chi gioca?”. Greenwood era considerato un ragazzino ma ha dimostrato di essere grandissimo per gol, personalità e tiro».