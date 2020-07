Icardi e il PSG: “Tocco pochi palloni? Così anche in Italia. Non cambierò”

Icardi ha risposto a un’interessante domanda sul suo stile di gioco in una lunga intervista a France Football. La punta ex Inter guarda al suo futuro al PSG dopo i tanti anni in nerazzurro, ma non ha intenzione di cambiare. Di seguito le sue dichiarazioni

GOL E NIENTE STATISTICHE – Mauro Icardi resta convinto del suo stile di gioco nonostante le critiche arrivate anche al PSG: «Basso numero di palloni toccati? Sarò onesto con te: non è qualcosa a cui presto molta attenzione. Non guardo mai le statistiche. C’è solo una cosa che mi interessa ed è se sono in grado di segnare quando la palla mi arriva. Se tocco la palla molto o poco, non mi interessa. Non è frustrante a volte? No, a volte tocco pochissime palle e gioco ancora bene dice Icardi -. Quando giocavo in Italia ero già abituato a questo. Sapevo che avrei sempre avuto la possibilità di segnare ad un certo punto. Quindi cerco di rimanere concentrato, qualunque cosa accada. È lo stesso ovunque, lo sento da quando ho iniziato a giocare. E’ il mio modo di giocare e vedere il calcio. Finora ha avuto un discreto successo per me, non cambierò ora».