Marchetti: «Inter, nessuna fretta di vendere. Strategia chiara»

Luca Marchetti, esperto di mercato, fa il punto sulla situazione del mercato in casa Inter. Ecco le sue parole a “Sky Sport”.

STRATEGIA CHIARA – In casa Inter non c’è nessuna intenzione di smantellare la rosa Campione d’Italia. Le necessità economiche sono note, e la cessione di un big potrebbe bastare. Ma la situazione è meno drastica di quanto la narrativa voglia far credere. A dirlo è Luca Marchetti, ospite negli studi di “Sky Sport”: «L’Inter non ha nessuna fretta di vendere, sia chiaro. La società deve però aggiustare i conti, e probabilmente servirà cedere un big. L’unica offerta firmata riguarda Achraf Hakimi, ma la trattativa è ferma al momento. L’anno prossimo c’è la volontà di continuare a essere competitivi, anche in Champions League. Ma l’Inter non è deve cedere tutti. Antonio Conte voleva che rimanessero tutti, ma questo non sarà possibile. La strategia è chiara: una sola cessione potrebbe bastare».