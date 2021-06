Nandez vicino all’Inter: che status potrebbe avere nella rosa nerazzurra?

Più fonti danno Nahitan Nandez molto vicino all’Inter. In attesa di sviluppi, analizziamo quale sarebbe il suo status nella rosa Campione d’Italia.

RUMORS – Nahitan Nandez è un giocatore in orbita Inter. E nelle ultime ore starebbe prendendo piede una sinergia di mercato col Cagliari, che potrebbe accontentare tutte le componenti in gioco (vedi articolo). Come predichiamo sempre, è necessario attendere l’ufficialità prima di contrassegnare come “fatto” un affare di mercato. Le difficoltà per portare l’uruguaiano in nerazzurro non sono poche, e bisogna quindi attendere gli sviluppi dei prossimi giorni. Intanto però, vogliamo provare a fare un esercizio di stile: come si inserirebbe nella rosa Campione d’Italia il 18 del Cagliari?

STATUS – Dove giocherebbe Nandez nella rosa dell’Inter è abbastanza chiaro (vedi focus). Ma come si inserirebbe nelle rotazioni di centrocampo? L’uruguaiano infatti è un titolare fisso, nelle due stagioni in A ha saltato a malapena nove partite. E la sua media di impiego è di 2.820 minuti. Questo significa che nell’Inter Campione d’Italia sarebbe il quarto giocatore più utilizzato. Con una distanza minima da Nicolò Barella (2.901 minuti). E questo dato spiega la tesi finale: Nandez non sarebbe un titolare inamovibile nel centrocampo di Simone Inzaghi. Ma sarebbe a tutti gli effetti un “quarto titolare”, in grado di far rifiatare qualsiasi elemento della mediana, grazie alla sua grandissima duttilità tattica.