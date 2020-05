Marchetti: “Coppa Italia, tutto in 3 giorni? Inter, calendario di fuoco!”

La ripresa di Serie A e Coppa Italia, annunciata oggi, rischia di creare già polemiche in merito al calendario. Se confermata l’ipotesi relativa alla coppa nazionale (vedi articolo), l’Inter è una delle squadre che rischia la pianificazione più intasata. Lo riporta Luca Marchetti, in collegamento con gli studi di “Sky Sport”.

ESTATE DI FUOCO – Il calcio italiano rischia di vivere l’estate più calda della sua storia. Il 13 giugno riprenderà la Coppa Italia, il 20 la Serie A: l’annuncio è di pochi minuti fa, del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. A queste date dovranno poi incastrarsi quelle previste per il proseguimento delle coppe europee. A complicare il calendario di alcune squadre, in primis l’Inter, ci sono anche le gare da recuperare per i turni rinviati a fine febbraio. Ecco il commento di Luca Marchetti alla situazione: «Sta prendendo quota un’ipotesi particolare. Giocare le semifinali di Coppa Italia il 13 e il 14 giugno, e la finale il 17 giugno. Si vuole chiudere la coppa prima del 20, così da procedere poi con la Serie A. Un calendario che rischia di essere di fuoco per alcuni club, in primis l’Inter, che deve ancora recuperare il turno contro la Sampdoria».