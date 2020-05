Cerqueti: “Serie A, con quegli slot inevitabile discorso sulla Coppa Italia”

Condividi questo articolo

La Serie A ha appena annunciato la ripresa del campionato (vedi articolo). Si attende l’Assemblea di Lega di domani, dove dovrebbero esserci anche le date per la Coppa Italia (vedi articolo). Gianni Cerqueti, nella diretta di Rai Sport, ha commentato la situazione legata al calendario.

SCENARIO A INCASTRO – Dopo l’OK del Governo adesso l’attenzione del calcio italiano si sposta sulle date della ripartenza, non solo della Serie A. Gianni Cerqueti commenta come si potrebbe riprendere a giocare: «È un calendario senza margine d’errore. Gli slot sono quelli, partendo il 20 giugno e dovendo chiudere il 2 agosto come da raccomandazione UEFA. Vanno tutelate tutte le squadre impegnate in Champions League e in Europa League, è una raccomandazione e non un imperativo. Se non ci saranno problemi di altre positività e quarantena fiduciaria, come ha ribadito il ministro Vincenzo Spadafora, gli slot sono quelli. Se si vuole concludere entro il 2 agosto inevitabilmente la Coppa Italia dev’essere giocata prima della ripresa della Serie A: si potrebbe anche ipotizzare una semifinale il 13 giugno, l’altra il 14 e la finale il 17. Presumo che poi ci sarà una prima serata per tutte e tre le partite che chiuderanno il discorso della Coppa Italia».