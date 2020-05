Spadafora annuncia: “Serie A, si riparte il 20 giugno! La Coppa Italia…”

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, è intervenuto a “RAI Sport +”. Nel corso del suo intervento ha annunciato la ripresa della Serie A dopo lo stop di questi mesi dando la data della ripartenza

PAROLE – Questo l’annuncio di Vincenzo Spadafora: «Riunione molto utile. Ringrazio la FIGC. Ora l’Italia sta ripartendo ed è giusto che riparta anche il calcio. Oggi arrivato ok del Cts alla FIGC, ma ha ribadito la quarantena fiduciaria in caso di giocatore positivo. Percorso tamponi non deve ledere percorso dei cittadini italiani. Se dovesse tornare a salire la curva la FIGC mi ha assicurato che ci sono dei piano B e C, ovvero play-off o cristallizazzione. Deciderano il 4 giugno. Il campionato riprende il 20 giugno. Mi sono confrontato con il Premier Conte. Io mi auguro che si possa dare un segnale positivo a tutto il paese. Spero che nella settimana precedente si giochi la Coppa Italia, sarebbe un segnale importante anche perché andrebbero in chiaro. Spero anche in un segnale di Sky sulle partite in chiaro per evitare assembramenti. Oggi abbiamo avuti riscontri positivi».