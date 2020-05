La Coppa Italia anticipa la Serie A? Doppia data “extra” dopo la riunione

La Coppa Italia potrebbe essere la prima competizione di calcio in Italia a riprendere. Come annunciato da Rai Sport, nella lunga diretta sulla ripresa del campionato appena arrivata (vedi articolo), c’è un possibile anticipo con le ultime tre partite che mancano.

NUOVO CALENDARIO? – Le semifinali di ritorno di Coppa Italia, Juventus-Milan e Napoli-Inter, potrebbero giocarsi il 13 o il 14 giugno, con la finale mercoledì 17. Questo è quanto annuncia il giornalista Rai Alberto Rimedio, dopo aver sentito il ministro Vincenzo Spadafora. C’è una possibilità di anticipare la ripresa della Serie A, annunciata il 20 giugno (vedi articolo), con le tre partite mancanti. A oggi non è ancora possibile giocare il 13 giugno, perché il DPCM in vigore vieta le manifestazioni fino al 14, ma si proverà a ottenere una deroga dal premier Giuseppe Conte. La palla ora passa alla FIGC, al termine di una riunione fondamentale che comunque si è svolta in un clima sereno e positivo. Il calcio italiano, intanto, oggi ha ricevuto tutti gli OK necessari per mettere in pratica la ripresa: domani mattina Assemblea di Lega per la Serie A e ulteriori novità. Con la Coppa Italia che aspetta e potrebbe dare il via dopo tre mesi di stop per il Coronavirus.