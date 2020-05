Serie A, Spadafora da Conte: ok a ripresa....

Serie A, Spadafora da Conte: ok a ripresa. Dubbio data – RAI

Arrivano novità da Roma sulla ripresa della Serie A. Quella di oggi è infatti la giornata decisiva per la data della ripartenza o meno del massimo campionato di calcio italiano

INCONTRO – Secondo quanto riportato da “Rai Sport”, il Ministro Vincenzo Spadafora si sta recando in questi minuti a Palazzo Chigi per parlare con il Premier Giuseppe Conte per decidere se la Serie A deve ripartire il 13 giugno o il 20.