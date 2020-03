Mancini: “Coronavirus, aiuterebbe star tranquilli. Zhang? Nervosismo…”

Condividi questo articolo

Le parole a “Rai Sport” di Roberto Mancini – CT dell’Italia, presente al sorteggio della nuova edizione della UEFA Nations League – riguardo all’emergenza coronavirus e alle parole di Steven Zhang – presidente dell’Inter – contro il presidente della Lega Serie A Del Pino

SITUAZIONE DIFFICILE – Tra le tante voci che hanno commentato l’impatto dell’emergenza coronavirus sul calcio, soprattutto italiano, anche il CT della nazionale italiana Roberto Mancini ha voluto dire la sua, rispondendo anche alla domanda sulle durissime dichiarazioni di Steven Zhang contro il presidente della Lega Calcio: «La mia sensazione riguardo alla situazione coronavirus è che si possa risolvere non in breve tempo, però magari riuscire a essere un po’ più tranquilli aiuterebbe. Zhang contro Del Pino? Non entro in queste situazioni, non mi riguardano. Dispiace accadano queste cose, ma a volte il nervosismo possa creare situazioni del genere che però possono rientrare anche velocemente».

NAZIONALE – Inevitabile poi anche la domanda sul cammino della nazionale italiana, impegnata ad Euro 2020 e poi nella UEFA Nations League, a cui Mancini ha risposto in questo modo: «Dobbiamo pensare prima agli Europei poi possiamo pensare alla Nations League che sicuramente vogliamo vincere, poi se abbiamo la possibilità di far anche giocare dei giocatori giovani la sfrutteremo sicuramente».