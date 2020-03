Tuchel: “Icardi? Un vero professionista. Vuole giocare e fare gol”

Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, nel corso della conferenza stampa della vigilia, ha parlato di Mauro Icardi, ex capitano dell’Inter.

RECUPERO – Thomas Tuchel torna a parlare di Mauro Icardi e del suo momento di forma: «Icardi? È molto professionale, calmo e fiducioso. È arrivato tardi quest’estate, senza partecipare alla pre-season e senza adattarsi alla squadra. All’inizio è facile perché non ti aspetti tanto da lui. Ma a chiunque può capitare un periodo in cui manca la forma. Ma sta recuperando. Vuole giocare e vuole segnare molti gol. E questo è un bene per noi».