Serie A, Inter in minoranza su scelta calendario: situazione difficile – Sky

Condividi questo articolo

Gentile, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato del Consiglio straordinario di Lega per decidere il calendario della Serie A dopo i 10 rinvii delle ultime due giornate dell’Inter e non solo

ATTESA – Queste le parole di Riccardo Gentile in collegamento dal CONI: «Ci aspettiamo risvolti particolari anche dopo la lettera dell’Inter. Sono attesi domani nel palazzo d’onore del CONI i dirigenti delle squadre di Serie A per parlare del calendiario. La volontà di Marotta è quella di non accettare la proposta fatta con Juventus-Inter che si giocherebbe lunedì. I nerazzurri vorrebbero infatti disputare – come da regolamento – prima Inter-Sampdoria. Il club di Zhang è però in minoranza, ma siamo di fronte a un grande club che si è detta decisa e pronta a qualunque tipo di azione se non dovesse essere rispettato il regolamento. Si tratta di una situazione difficile da gestire».