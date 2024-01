Maignan: «Pensare allo Scudetto difficile. Inter e Juventus bene»

Mike Maignan spiega cosa è successo durante Udinese-Milan e il motivo conseguente per cui ha lasciato momentaneamente il campo. La questione Scudetto non gli riguarda, lo dice su Dazn.

RISPOSTA – Mike Maignan risponde con coraggio: «Dopo una serata così c’è punto positivo che abbiamo vinto. Queste cose non devono arrivare nello stadio, non è la prima volta che succede che i tifosi facciano ululati razzisti. Tutti devono capire che non va fatto, vanno denunciate queste cose. So bene cosa è successo. Noi abbiamo una famiglia, ho sentito il sostegno di tutti. Vero che è molto difficile, noi siamo qua per giocare a calcio e per dare tutto per i nostri tifosi. Per fare spettacolo. Anche io ero dispiaciuto di andare negli spogliatoi, ma ho avuto il sostegno di tutti. Abbiamo preso la decisione di tornare in campo e dare la risposta giusta. Ho provato rabbia, molta, perché questo episodio non accade la prima volta. Abbiamo fatto una bella partita, abbiamo vinto ed è quello l’importante. Io non volevo più giocare, non potevo però lasciare i miei compagni così. Lo Scudetto? Con questa vittoria prendiamo forza, pensare allo Scudetto è molto difficile. Inter e Juventus fanno molto bene, noi dobbiamo pensare a noi e continuare a lavorare come adesso. Abbiamo una mentalità importante, non si muore mai».