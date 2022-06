Lukaku anticipa il ritorno: già acquistate le sue maglie dell’Inter – CdS

Il ritorno di Lukaku sarà ufficiale in settimana, entro giovedì per i benefici del Decreto Crescita (vedi articolo). Pur non essendoci ancora le nuove maglie dell’Inter 2022-2023 il Corriere dello Sport fa notare una particolarità: c’è chi ha comprato quelle col nome del belga.

IL MARKETING RINGRAZIA – L’Inter presenterà la nuova maglia (vedi articolo) solo da venerdì in poi, visto che cambia sponsor passando da Socios a Digitalbits (vedi articolo). Questo, però, non ha fermato la voglia dei tifosi di comprarla. Il Corriere dello Sport oggi in edicola segnala una curiosità: c’è chi, nel centro di Milano, ha già acquistato la nuova prima maglia e l’ha fatta personalizzare col nome di Romelu Lukaku. Questo nonostante l’ufficialità della divisa non ci sia ancora, né tantomeno quella del belga (e del suo numero, con il 9 occupato da Edin Dzeko). Il ritorno di Big Rom aiuterà anche il marketing e sarà un successo in tal senso. Da ricordare che, nell’ultima stagione, la maglia più venduta è stata quella di Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti