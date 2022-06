Esposito, oggi l’ufficialità per il passaggio all’Anderlecht. Tutti i dettagli – TS

L’Inter, nella giornata di ieri, ha completato una nuova operazione in uscita che riguarda Sebastiano Esposito. L’attaccante, dopo l’anno passato al Basilea, è pronto ad unirsi all’Anderlecht in Belgio.

UFFICIALITA’ – Di fatto manca solo l’ufficialità per sancire il passaggio di Sebastiano Esposito all’Anderlecht. Il giovane attaccante di proprietà dell’Inter, dopo l’annata passata al Basilea, ora è pronto a cimentarsi nel massimo campionato belga. L’Anderlecht lo scorso anno è arrivato terzo, come spiega bene Tuttosport, e dunque disputerà la Conference League. Com’è stata impostata la trattativa? L’Inter ha ceduto in prestito Esposito con opzione di riscatto fissata a 10 milioni con i nerazzurri che si sono tenuti la possibilità di riprenderlo a 1 milione di euro. In più, l’intero ingaggio dell’attaccante (si parla di 600mila euro), lo pagherà l’Anderlecht. Insomma, un’operazione che si concluderà oggi con visite e firma da parte di Esposito che si deve giocare le sue carte in Belgio per convincere l’Inter a puntare su di lui.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati